Offene Bewerbertage im Phantasialand

Zahlreiche neue Mitarbeiter:innen für Themenpark, Gastronomie & Co. gesucht

brilon-totallokal: HSK/Brühl: Das Phantasialand lädt ein zu offenen Bewerbertagen: An den kommenden beiden Wochenenden im März sind alle Jobsuchenden herzlich willkommen, sich über die zahlreichen und spannenden Arbeitsmöglichkeiten im Themenpark, der Gastronomie, den Hotels und darüber hinaus zu informieren und direkt zu bewerben. Eine Terminabsprache ist nicht erforderlich.

Termine

Die offenen Bewerbertage finden statt an folgenden Tagen:

Freitag, 11. März | Samstag, 12. März

Freitag, 18. März | Samstag, 19. März

jeweils von 08:00 bis 20:00 Uhr

in der Eventlocation STOCK’s (direkt am Parkplatz Berlin) Berggeiststraße 31-41 in 50321 Brühl

Die Bewerbertage finden unter Einhaltung von COVID Hygiene- und Sicherheitsstandards statt. Die Masken- und

Abstandspflicht gilt weiterhin, ein Nachweis über Impfung, Test oder Genesung ist jedoch nicht erforderlich.

Chancen und Möglichkeiten

Gesucht werden neue Mitarbeiter:innen für beinahe alle Bereiche des Unternehmens – vom Snackverkauf über die Attraktionen bis hin zu den Hotels, der Gastronomie oder der Reinigung. Wichtig ist dabei nicht, ob man eine Ausbildung mitbringt oder nicht – für jede:n Interessierte:n wird gemeinsam der perfekte Einsatzbereich und Job gefunden.

Ab 12,00 € Stundenlohn

Die neuen Mitarbeiter:innen erwartet ein faires Gehalt ab 12,- € / Stunde plus Sonn- und Feiertagszuschläge sowie Weihnachtsgeld. Dabei sind individuelle Arbeitszeitmodelle in Voll- oder Teilzeit mit einer 5-Tage-Woche möglich. Besonderer Vorteil ist zudem die Aussicht auf langfristige Anstellung in einer mindestens 10-monatigen Tätigkeit.

Vorteile und Extras

Darüber hinaus bietet das Phantasialand allen seinen Mitarbeiter:innen zahlreiche Vorteile und Vergünstigungen. Dazu zählt unter anderem ein preisgünstiges Mitarbeiterrestaurant, kostenlose Kaffeespezialitäten, Tee, Wasser und Obst. Ein Jobticket, auch zur privaten Nutzung sowie Freikarten sowie zahlreiche weitere Benefits. Und, in diesen Zeiten besonders wichtig: Die Sicherheit eines inhabergeführten Familienunternehmens.

„Komm vorbei – und hol dir den Job!“

Interessierte Bewerber:innen können an den offenen Bewerbertagen einfach in die Eventlocation STOCK’s kommen und die Jobmöglichkeiten im Phantasialand kennenlernen. Alternativ kann auch gerne ein persönlicher Termin vereinbart werden unter 02232-36373 oder [email protected].

Weitere Informationen und mehr Details auch unter: https://www.phantasialand.de/de/erlebnismacher-werden/

Fotocredits: PHANTASIALAND

Quelle: PHANTASIALAND – Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon