Spendenaktion Sportverein Elpe- SG Elpe/Andreasberg

Es gibt Tage da rückt der Sport in den Hintergrund

brilon-totallokal: Elpe/Andreasberg/Winterberg: Wir sehen täglich in den Medien die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine. In der aktuellen Situation benötigen die Menschen vor Ort einfach unsere Hilfe. Ich glaube, jeder kann einen kleinen Beitrag leisten, sagt Robin Hennecke, Vorsitzender vom Sportverein Grün-Weiß Elpe.

Die SG Elpe/Andreasberg organisierte kurzfristig während des B- Liga Meisterschaftsspiel gegen Fleckenberg/Grafschaft 2 eine Geldspenden -Aktion. Den Eintrittspreis bestimmt ihr heute selbst, denn die Einnahmen spenden wir für die Ukrainehilfe in Winterberg, so die Worte des Vorsitzenden.

Die beiden Kassierer Gisbert Burmann und Frank Kreutzmann machten sich in der Halbzeitpause auf den Weg und sammelten fleißig Geldspenden. Sage und schreibe 650 € wurden gespendet. Selbst Schiedsrichter Werner Reichelt vom TuS Rumbeck verzichtete auf ein Teil seiner Aufwandsentschädigung.

Einfach überragend, welchen Zuspruch unsere Geldspenden-Sammlung heute innerhalb kürzester Zeit erfuhr! Ganz, ganz großer Sport, liebe Fußballer und Fans der Spielgemeinschaft Elpe/Andreasberg. Das Spiel endet mit einem 3:0 Heimerfolg für die SG, welches aber am heutigen Tage in den Hintergrund trat, gesiegt hat heute die Spendenaktion für die Ukraine.

Die eingegangenen Spenden in Höhe von 650 E werden zunächst auf das Konto der Stadt Winterberg überwiesen. Diese Spenden werden verwendet für medizinische Produkte, wie z.B. Bandagen, Desinfektionsmittel oder Handschuhe, aber auch für Feldbetten und Schlafsäcke.

Über das St. Franziskus-Hospital Winterberg, das direkte Kontakte nach Kiew hat, wird sichergestellt, dass die Spenden direkt bei den Betroffenen ankommen.

Eine tolle Aktion der SG Elpe/Andreasberg mit ihren zahlreichen Fußballanhängern.

