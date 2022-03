„Festival der Travestie“ am 01.04.22 um 20.00 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus

„Endlich mal wieder richtig lachen“

brilon-totallokal: Brilon: Unter dem Motto „Endlich mal wieder richtig lachen“ gastiert die einzigartige Show „Festival der Travestie“ am Samstag, den 01.04.22 um 20.00 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus.

Es wird ein wahres Feuerwerk der guten Laune, wenn Travestie Ikone Maria Crohn in bester Stand UP Manier durch das Programm führt. Traumhaft schöne Kostüme, grandiose Starparodie und gehobenes Entertainment entführen das Publikum in eine bunte schillernde Welt der großen Revue. Gerade in diesen schweren Zeiten hat sich das „Festival der Travestie“ zur Aufgabe gemacht, den Gästen auch ein Stück Hoffnung und Kraft für den Alltag zu geben und das Publikum mit wunderschönen Darbietungen zu verwöhnen.

Vielleicht erkennt sich der eine oder andere auch wieder, wenn Maria mit einem Augenzwinkern über ihre eigenen kleinen Probleme im älter werden berichtet, gemixt mit wunderschönen Showelementen der Stargäste ist dieses Ensemble perfekt aufeinander eingestellt und hat nur ein Ziel: Das Publikum hervorragend zu unterhalten.

Also runter vom Sofa und hinein in das perfekte Entertainment!

Karten direkt in der Stadthalle und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

