Coffee to help-Aktion: Hilfe für die Ukraine

youngcaritas Brilon und AmbienTee

brilon-totallokal: Altkreis Brilon/Willingen: Mit einem Coffee to go die Welt einen Stückchen besser machen: Die Akteurinnen der youngcaritas Brilon laden in Kooperation mit Ines Kersting von „AmbienTee“ zu einem Kaffeetrinken für den guten Zweck in Willingen ein. Mit der Aktion wird die Flüchtlingshilfe in der Ukraine und den Anrainerstaaten Polen, Slowakei, Moldawien und Rumänien unterstützt, da die Spenden an Caritas International weitergeleitet werden.

Caritas International ist auf weltweite Hilfseinsätze in Katastrophen- und Krisensituationen spezialisiert und organisiert unter anderem Lebensmittel und Trinkwasser, Unterkünfte und Waschmöglichkeiten, Kinder- und Jugendbetreuung. „Mit der Aktion wollen wir einen kleinen Beitrag zu dem großen Hilfebedarf beisteuern“, sagt Nadine Gebauer, Koordinatorin youngcaritas Brilon.

Die Aktion beginnt am Samstag, 19.3.2022, um 14 Uhr vor dem „AmbienTee“ an der Briloner Straße 9 in Willingen. Für die großen Gäste gibt es fairen Kaffee aus der Medebacher Rösterei und für die Kleinen Tee. „Und wer Lust hat, mitzumachen, gerne melden sowohl für Spenden als auch zum Helfen“, lädt Nadine Gebauer ein. Kontakt: Telefon 0151 1631 6071, [email protected], Instagram youngcaritasbrilon

Quelle: Sandra Wamers – Caritasverband Brilon e.V.

