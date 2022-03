Mehr Ausbildung wagen

Woche der Ausbildung vom 14. bis 18. März 2022

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Für viele Jugendliche, die im Sommer die Schule verlassen, hat der Endspurt zur Berufswahl begonnen. Und auch wer im kommenden Jahr in Ausbildung oder Studium starten möchte, sollte sich bereits informieren.

Wie findet man überhaupt heraus, welcher Beruf der richtige sein könnte? Bei welchem Unternehmen kann man ein Praktikum oder eine Ausbildung im Wunschberuf machen? Wie sollte eine überzeugende Bewerbung aussehen? Diese und andere Fragen beantworten die Expertinnen und Experten der Berufsberatung.

„Mit dieser Aktionswoche wollen wir Arbeitgebern und jungen Menschen den Stellenwert, die Chancen und die Vorteile der beruflichen Ausbildung aufzeigen. Unternehmen sind heute mehr denn je auf qualifiziertes Personal angewiesen und sichern sich mit einer betrieblichen Ausbildung frühzeitig ihre künftigen Fachkräfte“, so Oliver Schmale, Chef der Agentur für Arbeit Meschede-Soest. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit hat mit den Partnern aus dem regionalen Ausbildungskonsens einige Angebote entwickelt, um Schülerinnen und Schüler, aber auch andere an Ausbildung Interessierte über die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und zu beraten. So stehen mit Vertretern der IHK Arnsberg, der Handwerkskammern, der kommunalen Koordinierungsstelle sowie der Berufsberatung Experten für Bewerber und deren Eltern bereit Fragen zu beantworten.

Die verschiedenen Aktionen während der Woche der Ausbildung sind ein Beitrag zur Berufsorientierung und unterstützen bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz. Ein Informationsangebot für Eltern, Schüler und Lehrkräfte ist unter anderem zum Beispiel der Podcast „Orientierbar“. Er macht die vielfältigen und zukunftsorientierten Ausbildungs- und Karrierechancen in der Region hörbar und ist auf Spotify, Apple Podcasts oder unter karriere-hier.de abrufbar.

Normalerweise können Schülerinnen und Schüler während Ausbildungsmessen, Praktika oder Bewerbungstrainings viele Fragen stellen. Da diese Formate in den vergangenen Monaten nur eingeschränkt möglich waren, sind die Partner in der nächsten Woche gemeinsam zu Beratungsgesprächen an Schulen und Berufskollegs unterwegs.

Alle Veranstaltungen vom 14. bis 18. März lassen sich unter www.arbeitsagentur.de/veranstaltung finden.

Unterstützung gewünscht? Jetzt Kontakt aufnehmen!

Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen, können sich immer, nicht nur in der Woche der Ausbildung, bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest informieren. Du wünscht einen Beratungstermin? Schreib uns eine Mail: Für den Kreis Soest: [email protected] Für den HSK: [email protected]

Unternehmen, die eine (wieder) freie Ausbildungsstelle melden möchten, erreichen den Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Meschede-Soest unter der Rufnummer 0800 4 5555 20.

