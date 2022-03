Strategien im Einkauf

Erfolgreich verhandeln – Ziele erreichen

brilon-totallokal: IHK: Einkaufen bedeutet nicht nur Bestellungen abzuwickeln, sondern in überzeugender Weise Erfolge bei Ihren Partnern zu erzielen. Probleme lösen, Alternativen bewerten, Kosten reduzieren geht letzten Endes nur über das Gespräch. Ziel eines Trainings des IHK-Bildungsinstituts am 24. März in Lippstadt ist es, den Einkäufern Kenntnisse zu vermitteln, wie sie rhetorisch und kommunikativ die fachtechnischen Inhalte im Gespräch erfolgreich umzusetzen können. Ebenso wird die Vor- und Nachbereitung des Einkaufsgesprächs geübt.

Wer Fragen zum Training hat oder sich anmelden möchte, meldet sich bitte bei Petra Henke, Telefon 02931/878 152 oder per Mail an [email protected].

