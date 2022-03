Frau ärgere Dich nicht!

Konfliktmanagement für Frauen

brilon-totallokal: IHK: Wer kennt das nicht: Da nervt schon seit Wochen eine Kollegin, die sich nicht an Absprachen hält oder ein geschwätziger Kunde, der kein Ende findet, den man aber nicht unterbrechen mag. Sprechen oder schweigen? Frauen neigen im Konfliktfall zum Harmoniestreben und verlieren häufiger ihre sonstige Souveränität und ihren gesunden Selbstbehauptungswillen. Die eine fährt zu schnell aus der Haut, die andere lässt sich zu viel bieten, gibt zu schnell nach oder resigniert ganz.

In einem Seminar des IHK-Bildungsinstituts am 29. März in Soest kommen die Teilnehmerinnen ihrem Konfliktverhalten auf die Spur und gewinnen ihre Energie zurück. Dazu bekommen sie im Training ganz konkretes Handwerkszeug. Anhand von aktuellen praxisbezogenen Situationen setzen sie sich mit ihrer Konfliktfähigkeit oder -scheu auseinander. Sie probieren Bewältigungsstrategien aus und lernen mit „brenzligen“ Gesprächssituationen und Konflikten umzugehen.

Weitere Informationen können im Internet eingesehen – www.ihk-bildungsinstitut.de – oder telefonisch erfragt werden: Hannah Gomes, Telefonnummer: 02931/878 262.

