KSB-HSK Infoveranstaltungen Vereinsmanagement

Vereinsrecht, Versicherungsfragen und Finanz- und Steuerfragen im Sportverein

brilon-totallokal: KSB-HSK: Die Anforderungen an die ehrenamtliche Mitarbeit im Sportverein werden für die verantwortlichen Vorstände wie auch Trainer und Übungsleiter nicht weniger und einfacher.

Der KreisSportBund HSK bietet in den kommenden Wochen mehrere digitale Infoveranstaltungen aus dem Bereich des Vereinsmanagement an. Alle Anmeldungen erfolgen über die Homepage des KSB unter dem Bereich Qualifizierung. Rückfragen gerne an den KSB, Ansprechpartner ist Michael Kaiser, 02904 9763252 oder [email protected].

Sportversicherung und VBG (online via ZOOM):

Termin: 15.3., 18.-20 Uhr

v.a. der neue Sportversicherungsvertrag inkl. geänderter Sparten und Leistungen wird dargestellt

Zertifikat Schatzmeister -Basismodul- (online)

Termin 1: 28.3.-01.04.: Selbststudium ca. 5 Stunden

Termin 2: 02.04., 10-16 Uhr: Videokonferenz via ZOOM

Grundlagenwissen in Finanz- und Steuerfragen im Sportverein

Rechts- und Versicherungsfragen für Trainer/Übungsleiter (online via ZOOM):

Termin: 28.04., 18-20 Uhr

Aufsichtspflicht, Jugendschutz, Haftpflicht, Rechtsschutz, Jugendschutz, Schadensersatz, Versicherungen

Brennpunkte des Vereinsrechts: Daten, Bilder, Internet (online via ZOOM)

Termin: 25.05. 18-20 Uhr

Quelle: KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

