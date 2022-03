Diekmann fordert erneut Abschaffung der Anliegerbeiträge

Erneut hat Wolfgang Diekmann die Abschaffung der Straßenbaubeiträge für die Bürger gefordert

brilon-totallokal: Brilon: Erneut hat der Ortsvorsteher und CDU-Stadtvertreter für Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle Wolfgang Diekmann die Abschaffung der Straßenbaubeiträge für die Bürger gefordert. Diekmann hat in den letzten Jahren an vielen Stellen auf dieses Problem für die Bürger hingewiesen. Vor wenigen Tagen hat er im Beisein einiger CDU-Landtagsabgeordneter auf einer Veranstaltung der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) in NRW dieses Thema angesprochen und die Abschaffung gefordert. Er erwartet, dass die CDU in ihrem Wahlprogramm zur Landtagswahl in NRW hierzu eine klare Position bezieht.

Als Beispiel nannte Diekmann die geplanten Straßenbaumaßnahmen in seinem Heimatort. Für diese Maßnahmen sind Beiträge zwischen 10.000,– bis über 20.000– € vorgesehen. „Ein Normalbürger hat dieses Geld nicht unter dem Kopfkissen liegen“, so Diekmann.

Quelle: Wolfgang Diekmann

