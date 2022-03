Brilon + HSK-Impfangebot: Weitere Termine im März

Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises hat bis Ende März neue Impftermine freigeschaltet

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Es werden weiterhin Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen angeboten.

Die Kinderimpfungen finden zu allen veröffentlichten Zeiten mit und ohne Termin an den Impfstellen in Brilon, Hüsten, Meschede und Bad Fredeburg statt. An Werktagen von 14 -18 Uhr und samstags sowie sonntags von 11-15 Uhr.

Termine können unter www.hochsauerlandkreis.de; Stichwort „Impf-Termine“ gebucht werden.

Der Impfstoff Novavax wird im HSK zu den veröffentlichten Zeiten an allen bekannten, offiziellen Impfstellen mit und ohne Terminvereinbarung (Terminkalender www.hochsauerlandkreis.de) geimpft.

Folgende Impftermine finden in den kommenden Wochen statt:

13.03.2022 Brilon, ev. Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2, 11-15.00 Uhr

14.03.2022 Brilon, ev. Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2, 14 – 18:30 Uhr

15.03.2022 Meschede, Schützenhalle – großer Saal, Schützenstr. 37, 14- 18.30 Uhr

16.03.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus,Am Kurhaus, 14 – 18:30 Uhr

18.03.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-18.30 Uhr

21.03.2022 Brilon, ev. Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2, 14-18.30 Uhr

23.03.2022 Meschede, Schützenhalle – großer Saal, Schützenstr. 37, 14- 18.30 Uhr

24.02.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus, 14 – 18:30 Uhr

25.03.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-18.30 Uhr

28.03.2022 Brilon, ev. Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2, 14-18.30 Uhr

29.03.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus,14 – 18:30 Uhr

30.03.2022 Meschede, Schützenhalle – großer Saal, Schützenstr. 37, 14- 18.30 Uhr

Fotocredits: HSK/Dr. Ortwin Ruland

Quelle: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon