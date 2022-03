„Die kleinen Strolche“ backen Waffeln für die Ukraine

Waffeln für die Ukraine

brilon-totallokal: Brilon/Hoppecke: Der Kindergarten Hoppecke backt am Samstag, den 19.03 ab 10:00 Uhr am Haus Hövener in Brilon Waffeln. Der gesamte Erlös soll für die Ukraine gespendet werden.

Daher hoffen das Team, der Elternrat und natürlich die Kinder auf einen erfolgreichen Verkauf und freuen sich über viele Abnehmer. Die Summe wird auf das Spendenkonto der Stadt Brilon eingezahlt.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

