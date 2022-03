Exkursion am 20.03.2022 zum „Internationaler Tag der Wälder“ am 21.03.2022

Heimatbund Semper Idem und Museum Haus Hövener laden ein

brilon-totallokal: Brilon: Wir starten unsere Exkursion zum „Internationalen Tag der Wälder“ im schönen Tal der Hilbringse, nah der Hiebammen Hütte, in Brilon. Nach ca. 1 Stunde erreichen wir den sagenumwobenen Borberg. Die alten Erdwälle, Gemäuer und Buchenbäume erzählen aus längst vergangenen Zeiten. Am höhsten Punkt, an der Borbergskapelle, genießen wir die traumhafte Aussicht auf unsere Nachbarstadt Olsberg im Tal der Ruhr und legen ein kleines Picknick ein (eigene Rucksackverpflegung). Gestärkt wandern wir Richtung St. Antonius und erhalten auf unserem Weg besondere Einblicke und Ausblicke.

Uhrzeit/Treffpunkt: Sonntag, 20.03.2022 um 11:00 Uhr am Wanderparkplatz Hilbringse

Dauer: Ca. 3,5 Stunden

Anspruch: leicht bis mittel, ca.7 km

Kosten: Erwachsene 7 €, Jugendliche ab 14 J. 3€, Kinder frei

