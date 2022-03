Kostenlose Schadstoffsammlung durch die Firma Lobbe

Termin der Schadstoffsammlung vom 04. bis 05. April 2022

brilon-totallokal: Brilon: Die Firma Lobbe führt im Auftrag der Stadt Brilon in der Zeit vom 04. bis 05. April 2022 wieder eine mobile, kostenlose Schadstoffsammlung durch. Zu den Schadstoffen zählen u. a. Farben, Lacke, Leim- und Klebemittel, Medikamente, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, ölverschmutzte Abfälle, etc. Der Sonderabfall aus Haushalten sollte möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeichnet abgegeben werden. Die Schadstoffe dürfen nur direkt am „Schadstoffmobil“ abgegeben werden. Ein vorheriges Abstellen an den jeweiligen Sammelstellen ist nicht zulässig, da sie vor allem für Kinder eine Gefahr darstellen können.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass am Schadstoffmobil kein Altöl mehr angenommen wird. Die Händler, die Öl zum Verkauf anbieten, sind schon seit Jahren gesetzlich zur Rücknahme verpflichtet. Die Entsorgungskosten sind schon im Kaufpreis enthalten.

Die Firma Lobbe nimmt des Weiteren auch keine Leuchtkörper wie Leuchtstoffröhren, etc. am Schadstoffmobil mehr an. Diese können kostenlos über die allgemeine Elektroschrottsammlung entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich hierzu an das Abfallberatungsbüro der Stadt Brilon / Firma Lobbe unter der Telefonnummer: 02961 / 976660.

Es besteht ferner die Möglichkeit, außerhalb der einzelnen Sammeltage die Schadstoffe ganzjährig direkt bei der Firma Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG (Gallbergweg 7) von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr abzugeben.

Die einzelnen Haltestellen werden wie folgt angefahren:

Montag, den 04. April 2022

Madfeld Margarethenstraße 7 12.00 – 12.15 Uhr Rösenbeck Killian-Kirchhoff-Haus (ehem. Schule) 12.35 – 12.50 Uhr Messinghausen Hüttenplatz (gegenüber Gaststätte Plett) 13.10 – 13.25 Uhr Hoppecke Bürgerhaus 13.45 – 14.00 Uhr Bontkirchen Konsumplatz 14.20 – 14.35 Uhr Gudenhagen Parkplatz am Freibad 15.05 – 15.20 Uhr Petersborn Sportplatz 15.45 – 16.00 Uhr Brilon-Wald An der Kirche 16.20 – 16.35 Uhr Brilon Stadt Gallbergweg 7 17.00 – 18.00 Uhr

Dienstag, den 05. April 2022

Altenbüren Sportplatz 11.45 – 12.00 Uhr Esshoff Bushaltestelle 12.20 – 12.35 Uhr Rixen Wendehammer 12.55 – 13.10 Uhr Scharfenberg Parkplatz gegenüber der Kirche 13.30 – 13.45 Uhr Wülfte Schützenhalle 14.05 – 14.20 Uhr Alme Gemeindehalle 14.40 – 14.55 Uhr Nehden Sportplatz 15.15 – 15.30 Uhr Radlinghausen Wallmei Nr. 1 15.50 – 16.05 Uhr Thülen Hinter der Schützenhalle 16.25 – 16.40 Uhr Brilon Stadt Gallbergweg 7 17.00 – 18.00 Uhr

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon