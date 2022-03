Die Waffel-Verkaufsaktion in Wülfte ergab eine Spendensumme von 2.000,00 €

brilon-totallokal: Wülfte: Auf Initiative von Joelle Horstmann gab es am vergangenen Samstag eine Waffel-Verkaufsaktion in Wülfte. An der Spendenaktion hat sich auch Marina Muckermann ([email protected]) beteiligt. Es gab eine Frühjahrsausstellung ihrer selbst genähten Deko-Artikel. Vom Verkaufserlös sind 20 % in den Spendentopf geflossen.

Durch die vielen Besucher in Wülfte und die großzügigen Spenden kamen alleine dadurch 1.055,95 € zusammen. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, insbesondere auch die St. Anna Schützenbruderschaft und die Tischlerei Stefan Beule. Ortsvorsteher Erich Canisius war begeistert von der Idee und so hat der Dorfverein Wülfte den Spendenbetrag auf 1.500,00 € aufgestockt. Hans-Jürgen Arens von der Gesellschaft des Windparks aus Wülfte / Alme hat dann wiederum noch einmal um 500,00 € erhöht.

Insgesamt konnten heute so sagenhafte 2.000,00 € symbolisch an Viktoria Liese und Dr. Christof Bartsch überreicht werden. Ein tolles Ergebnis für das „kleine“ Dorf Wülfte!

Aktueller Spendenaufruf:

Es werden dringend Bettwäsche, Handtücher und Decken benötigt!

Die Artikel können bei Sport Point, Papestraße 33, 59929 Brilon (ehemals Bowling-Bahn) abgegeben werden. Die Annahme ist jeweils von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet.

Bild v.l.n.r.: Joelle Horstmann, Erich Canisius (Ortsvorsteher), Hans-Jürgen Arens (Geschäftsführer der Gesellschaft des Windparks aus Wülfte / Alme), Viktoria Liese, Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Marina Muckermann ([email protected])

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon