18. Briloner Unternehmerforum

Gemeinwohlökonomie – auch ein Thema für Briloner Unternehmen?

brilon-totallokal: Brilon: Am Donnerstag, 31.03.2022 um 18 Uhr findet bereits das dritte Briloner Unternehmerforum in diesem Jahr statt. Thema des Abends: „Gemeinwohlökonomie – auch ein Thema für Briloner Unternehmen?“

Leider kann die Veranstaltung auf Grund der aktuellen Coronasituation erneut nur digital stattfinden. „Beim aktuellen Weltgeschehen erscheinen viele Themen in einem ganz anderen Licht. Doch wir glauben, dass es gerade in der jetzigen Situation wichtig ist, die Unternehmen über Hilfsangebote und neue Trends zu informieren. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr bewusst dafür entschieden, mehr Veranstaltungen anzubieten und laden bereits zum dritten Mal zu einen digitalen Unternehmerforum ein.

Das Format funktioniert sehr gut.“, so Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme, der zusammen mit dem Wirtschaftsclub Hochsauerland die Briloner Unternehmerforen organisiert.

Als Referentin konnte Frau Gerlinde Lamberty, zertifizierte Beraterin Gemeinwohl-Ökonomie, gewonnen werden. Sie wird das Konzept im Detail erläutern und Beispiele aus der Praxis vorstellen.

Interessierte Unternehmensvertreter können sich bis zum 29.03. direkt bei der BWT unter [email protected] oder 02961/969920 anmelden, die Zugangsdaten werden per Mail zugesandt, als Plattform wird Webex genutzt.

Fotocredits: BWT

Quelle: Oliver Dülme – BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon