Spendenaufruf

Ukraine-Krieg: SoVD Ortsverband Korbach sammelt für die Ukraine

brilon-totallokal: SoVD: Der Sozialverband Deutschland (SoVD) Ortsverband Korbach ruft zur Solidarität mit der Ukraine und bittet um Spenden für die Einwohner und Geflüchteten.

Der Krieg in der Ukraine erschüttert uns alle. Seit dem Beginn des russischen Angriffs ist das Leben von Millionen Menschen mitten in Europa bedroht. Die Bürger von Kiew oder Charkiw müssen sich in U-Bahn-Schächten und Kellern vor Bombardements verstecken, die Versorgung mit Lebensmitteln droht zusammenzubrechen. Hunderttausende flüchten in die Nachbarländer.

Wenn Sie den Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine helfen wollen, können Sie das mit Ihrer Spende tun.

Der SoVD unterstützt dabei zu gleichen Teilen Renovabis, das Osteuropa-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland, und den Korbacher Verein Humanitäre Hilfe e.V.

Wenn Sie uns bei dieser Aktion zugunsten der Menschen in der Ukraine unterstützen wollen, hat man auch die Möglichkeit, direkt an den SoVD Korbach zu spenden:

Sozialverband Deutschland e.V.

IBAN: DE82 5235 0005 0000 1291 63

Sparkasse Waldeck-Frankenberg

BIC: HELADEF1KOR

Verwendungszweck: Ukraine

Fotocredits: AdobeStock 489375497

Quelle: Sozialverband Deutschland e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon