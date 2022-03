Brilon: Brandeinsatz in der Antoniusstraße

In einem Mehrfamilienhaus war gegen 16.40 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

brilon-totallokal: Am Samstag (19.3.) wurde die Feuerwehr Brilon zu einem Zimmerbrand in der Antoniusstraße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus war gegen 16.40 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Da die Einsatzstelle in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrgerätehaus lag, konnte bereits beim Ausrücken eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden.

Vor Eintreffen der Feuerwehr hatten Nachbarn bereits versucht, alle Bewohner des 16-Parteien-Hauses zu alarmieren und aus dem Gebäude zu holen. Da aber nicht sichergestellt war, dass sich in der Brandwohnung keine Personen mehr befanden, wurde durch die Feuerwehr umgehend eine Menschenrettung eingeleitet.

Drei Trupps, geschützt durch schweren Atemschutz, gingen über das Treppenhaus und die Drehleiter vor. Glücklicherweise wurde niemand mehr in der Wohnung vorgefunden, so dass die Brandbekämpfung rasch eingeleitet werden konnte.

Nach einer halben Stunde war das Feuer bereits soweit unter Kontrolle, dass erste Maßnahmen zurückgebaut werden konnten.

Trotz der starken Rauchentwicklung wurde von den 22 Hausbewohnern niemand verletzt, so dass der Rettungsdienst unverrichteter Dinge aus dem Einsatz entlassen werden konnte. Die Polizei, welche beim Einsatz unter anderem durch Absperrmaßnahmen unterstützte, beschlagnahmte nach Einsatzende die Wohnung zur Brandursachenermittlung.

Nach einer guten Stunde verließen die letzten der insgesamt 35 Einsatzkräfte den Brandort in Richtung Gerätehaus, um dort alle Fahrzeuge und Gerätschaften wieder einsatzbereit zu machen.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon – Pressesprecher Andreas Becker

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon