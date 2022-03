Soest stößt mit Warsteiner an 

Erfolgreiche Partnerschaft für die Stadtfeste verlängert

Warsteiner bleibt weiterhin im Ausschank

Premiumpartnerschaft und Sponsoring gilt für Top-Veranstaltungen

Exklusiver Bierlieferant ist Sauerland Getränke

brilon-totallokal: Warstein/Soest/Altenbüren: Es kann wieder gefeiert werden: Die Warsteiner Brauerei bleibt in der historischen Altstadt weiterhin Premiumpartner für zahlreiche Events. Dazu zählen die von der Wirtschaft & Marketing Soest GmbH durchgeführten Veranstaltungen wie Altstadtfrühling, Soester Bördetag, Soester Fehde, Bördebauernmarkt, Weihnachtsmarkt sowie die von der Stadt durchgeführte Allerheiligenkirmes. „Soest ist meine Heimat-Kreisstadt. Ich bin mit den Stadtfesten aufgewachsen. Das Sponsoring dieser Feste ist mir eine echte Herzensangelegenheit. Es ist großartig, dass die erfolgreiche Partnerschaft bestehen bleibt und auch in Zukunft in der historischen Altstadt Warsteiner ausgeschenkt wird. Wir werden – wie bisher auch – mit viel Engagement und Leidenschaft große und kleine Veranstaltungen zu einem Zuschauer- und Teilnehmererfolg führen“, erklärt Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Gruppe, „Darauf stoßen wir mit einem Warsteiner an.“

Carolin Brautlecht, Geschäftsführerin der Wirtschaft & Marketing Soest GmbH ergänzt: „Auch wir freuen uns, dass wir weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit der Warsteiner Brauerei setzen können. Entscheidend ist auch, dass wir, über die bisherige Kooperation hinaus, zusammen Projekte umsetzen werden. Die gemeinsame Heimat und die gute Partnerschaft sind hier der Grundstein für die nächsten Jahre.“ Teil des Teams ist auch „Sauerland Getränke“, eine Tochtergesellschaft der Warsteiner Gruppe. Der Getränkefachgroßhändler aus Brilon übernimmt die Belieferung der Veranstaltungen von Altstadtfrühling bis Allerheiligenkirmes, deren offizielle Eröffnung am Mittwoch sowie der Gästebummel am Donnerstag der Warsteiner Brauerei exklusiv übertragen werden. Gemeinsam stellen „Sauerland Getränke“ und Warsteiner sicher, dass auf den Stadtfesten in ihrer Heimatregion Soest stets ein eisgekühltes Warsteiner aus dem Zapfhahn fließt.

Sauerland Getränke Sauerland Getränke mit Sitz in Brilon-Altenbüren ist seit 2009 einer der führenden Getränkefachgroßhändler in Südwestfalen. Jährlich werden rund 400 Gastronomieobjekte und mehr als 1.000 Veranstaltungen im Kernmarkt beliefert. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der familiengeführten Warsteiner Gruppe.

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Bild: Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Gruppe, und Carolin Brautlecht, Geschäftsführerin der Wirtschaft & Marketing Soest GmbH, stoßen mit einem Warsteiner auf die verlängerte Partnerschaft an.

Fotocredits: Warsteiner

Quelle: Warsteiner

