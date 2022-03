Brilon: Königspaare zum 19. Mal vom Bürgermeister empfangen

Zum 19. Mal findet der Empfang im Hubertussaal der Schützenhalle Brilon am Sonntag, den 10. April 2022, 11.00 Uhr statt.

brilon-totallokal: Kurz vor Beginn der hoffentlich unbeeinträchtigt stattfindenden Schützenfestsaison im Sauerland lädt Bürgermeister Dr. Christof Bartsch alle Schützenköniginnen und Schützenkönige der Schützenbruderschaften und Schützenvereine der Stadt Brilon und der 16 dazugehörenden Dörfer ein. Zum 19. Mal findet der Empfang im Hubertussaal der Schützenhalle Brilon am

Sonntag, den 10. April 2022, 11.00 Uhr

statt. Zum zweiten Mal sind auch alle Jungschützenkönigspaare eingeladen. „Die Jungschützen stehen für die Zukunft des Schützenwesens. Sie tragen damit nicht nur dessen Tradition in die Zukunft, sondern auch dessen dem Allgemeinwohl dienende, also gemeinnützige Funktion“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

Die zwanglose Runde soll Gelegenheit geben zum Kennenlernen, zum Erfahrungsaustausch untereinander und auch zum Austausch mit den Ehren- und Vorstandsmitgliedern des Stadtschützenverbandes Brilon. „Brilon blüht auf“ bietet dann im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen weitere Möglichkeiten zum Aufenthalt in der Innenstadt.

Für die Königspaare, die bereits seit 2019 regieren, ist es der dritte Anlauf für den Empfang des Bürgermeisters, der dann unter den bestehenden Corona-Auflagen hoffentlich gelingt.

