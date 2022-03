Die Einnahmen, in Höhe von 2700€ werden an die Caritas Brilon gespendet und kommen den Menschen der Ukraine zugute.

brilon-totallokal: Madfeld. Am Sonntag, den 13. März 2022, luden die Vereine Musikverein Madfeld e.V. und „1000 Jahre Madfeld“ zu einem Ständchen am Dorfplatz ein. Für die Besucher gab es frische Waffeln, Kaffee, kalte Getränke und Blasmusik. Der Musikverein spielte ein zweistündiges Platzkonzert mit Märschen, Polkas und Walzer, unter der Leitung von Mario Hecker.

Nach einer Pandemiebedingten Pause war dies der erste öffentliche Auftritt im Jahr 2022. Das Angebot und das gute Wetter sorgten für eine hohe Besucherzahl am Madfelder Dorfplatz. Die Einnahmen, in Höhe von 2700€ werden an die Caritas Brilon gespendet und kommen den Menschen der Ukraine zugute. Beide Vereine bedanken sich bei allen Besuchern und Helfern.

Foto: Musikverein Madfeld beim Ständchen am Dorfplatz

Louisa Hecker – Madfeld

