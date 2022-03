Wohnungsbrand Olsberg Bruchhausen

Die Flammen griffen bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte (LG Bruchhausen) bereits auf die Fassade des Gebäudes über.

brilon-totallokal: Bruchhausen. In der Nacht zu Montag, dem 21. März 2022 wurden die Löschgruppen (LG) Bruchhausen, Elleringhausen und der Löschzug Bigge-Olsberg zu einem Wohnungsbrand in Olsberg – Bruchhausen über Sirenen und Meldeempfänger alarmiert. Ein Nachbar wurde von einem Geräusch geweckt. Er konnte direkt Feuerschein wahrnehmen. Sofort verständigte er über 112 die Feuerwehr, ebenso wurden die Bewohner des Nachbarhauses über Telefon gewarnt. Ein Brennholzstapel, der am Haus gelagert wurde, brannte.

Die Flammen griffen bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte (LG Bruchhausen) bereits auf die Fassade des Gebäudes über. Sofort wurde ein Löschangriff vorgenommen. Alle 7 Bewohner, darunter ein Kleinkind konnten den Gebäudekomplex unverletzt verlassen. Sie kommen bei Verwandten unter, das Gebäude ist kurzzeitig nicht bewohnbar.

Nach den Löscharbeiten wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter von Brandrauch befreit und mit der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester überprüft. Die Kriminalpolizei wird zur Ermittlung der Brandursache die Ermittlungen aufnehmen. 86 ehrenamtliche Helfer waren mit 12 Fahrzeugen vor Ort, dazu die Polizei mit 2 Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit Notarzt. Einsatzende war gegen 5:45 Uhr, über Ursache und Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Quelle: Edgar Schmidt, Pressesprecher der Feuerwehr Olsberg

Bildmaterial: Edgar Schmidt, Feuerwehr Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon