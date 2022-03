Bekanntgabe der zur Landtagswahl in NRW zugelassene Direktkandidaten

Der Kreiswahlausschuss HSK hat über Direktkandidaturen entschieden

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Der Wahlausschuss des Hochsauerlandkreises hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 23. März 2022, folgende Wahlvorschläge für die Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai 2022 zugelassen:

Wahlkreis 124 – Hochsauerlandkreis I (Arnsberg, Eslohe, Schmallenberg, Sundern)

Klaus Kaiser, Arnsberg, CDU

Frank Neuhaus, Arnsberg, SPD

Hubertus-Johannes Wiethoff, Eslohe, FDP

Jürgen Antoni, Arnsberg, AfD

Helle Sönnecken, Sundern, GRÜNE

Karl-Ludwig Gössling, Bestwig, DIE LINKE

Idiz Greiwe, Sundern, Die PARTEI

Hans Klein, Sundern, FREIE WÄHLER

Wahlkreis 125 – Hochsauerlandkreis II (Bestwig, Brilon, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Meschede, Olsberg, Winterberg)

Matthias Kerkhoff, Olsberg, CDU

Hubertus Weber, Brilon, SPD

Dr. Jobst Heinrich Köhne, Meschede, FDP

Nils Hartwig, Holzwickede, AfD

Bastian Grunwald, Brilon, GRÜNE

Reinhard Prange, Brilon, DIE LINKE

Pauline Würfel, Marsberg, Die PARTEI

Jörg Hunold, Brilon, FREIE WÄHLER

Fotocredits: Alexander Fox | PlaNet Fox auf Pixabay

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon