Brilon: Bibliothek heißt Geflüchtete willkommen

Kostenfreie Services für die Menschen in Not

brilon-totallokal: Brilon: Die Stadtbibliothek Brilon heißt die Geflüchteten aus der Ukraine herzlich willkommen und bietet zahlreiche Services für die Menschen in Not an.

Neben kostenfreien Bibliotheksausweisen für Kinder und der Ausleihe von Medien zum Deutschlernen ist die Nutzung der technischen Möglichkeiten in der Bibliothek für die Geflüchteten von Interesse.

Kostenfreies WLAN, Computerarbeitsplätze, Scan-, Druck- und Kopiermöglichkeiten gehören seit langem zu den Standardleistungen der Stadtbibliothek Brilon, Leistungen für Menschen, für die es nicht selbstverständlich ist, diese technischen Möglichkeiten zuhause zu haben. Es besteht die Möglichkeit, (Lern-)Räume zu buchen oder einen der zahlreichen Arbeitsplätze zu nutzen. Die Sprachbarriere ist kein Hindernis – mit bekannten Übersetzungsprogrammen können zahlreiche Fragen unproblematisch beantwortet werden.

Auf der Webseite der Stadtbibliothek Brilon gibt es zudem zahlreiche Links zu Büchern und Lernmaterialien in ukrainischer Sprache. Weitere Infos, auch Öffnungszeiten unter www.stadtbibliothek-brilon.de.

Kontakt: Stadtbibliothek Brilon [email protected] Tel. 02961 / 794-460.

Bild: Christina Wegener (Team Bibliothek und Archiv) vor dem Eingang der Stadtbibliothek Brilon

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

