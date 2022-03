Sekundarschule Olsberg-Bestwig freut sich über hohe Spendenbereitschaft

Mehr als 2.700 Euro für das Kinderhilfswerk UNICEF

brilon-totallokal: Olsberg/Bestwig: Nach einer gemeinsamen Fotoaktion (STOP WAR) an beiden Standorten führte die Sekundarschule Olsberg-Bestwig nach einem internen Spendenaufruf für das Kinderhilfswerk UNICEF eine Schulsammlung für die notleidenden Flüchtlinge und die Menschen in der Ukraine durch. Schon hier konnten knapp 1.200 Euro von Schülerinnen und Schülern bzw. Eltern und Erziehungsberechtigten eingesammelt werden.

Noch erfolgreicher verlief der Waffelverkauf im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags im Stadtzentrum Olsberg am 20. März. Auch hier wurden an alle Spender das selbstgebastelte Friedenslicht der Sekundarschule verteilt und Schülerinnen und Schüler verteilten die Lichter im gut besuchten Stadtzentrum. Spontan beteiligte sich auch das Modegeschäft Miss Marple an der Aktion, einige Eltern verteilten sogar Friedenslichter an ihren Arbeitsstellen, so dass insgesamt inzwischen mehr als 2.700 Euro zusammengekommen sind.

Noch immer melden sich Schülerinnen und Schüler und wollen weitere Friedenslichter im Freundeskreis gegen eine Spende verteilen. Schulleiter Michael Aufmkolk: „Ich bin sehr stolz auf unsere Schulgemeinschaft. Lehrerinnen und Lehrer spendeten Waffelteig, backten und verkauften mit der Schülerschaft die Waffeln, Schülerinnen und Schüler bastelten rund 1500 Friedenslichter und selbst Eltern sammelten bei Kolleginnen und Kollegen sowie im Freundeskreis. Sechs Waffeleisen standen am Sonntag keine Minute still, bis alle Waffeln vergriffen waren. Eine tolle Resonanz für alle Beteiligten, wofür ich mich auf diesem Weg bei allen Spendern bedanken will. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir nun auch noch die 3.000-Euro-Marke knacken.“

Bild: Erfolgreich verlief der Waffelverkauf im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags im Stadtzentrum Olsberg am 20. März: Auch hier wurden an alle Spender das selbstgebastelte Friedenslicht der Sekundarschule verteilt.

Bildnachweis: Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Quelle: Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon