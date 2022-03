Online zum Personalprofi

Weiterbildung „Qualifizierte Personalfachkraft (IHK)“ startet

brilon-totallokal: IHK: Das Live Online Training (Webinar) des IHK-Bildungsinstituts „Qualifizierte Personalfachkraft (IHK)“ richtet sich an Interessierte, die über wenig oder keine Erfahrungen im Bereich Personalwesen verfügen und künftig neue Aufgaben in der Personalabteilung übernehmen möchten. Die Teilnehmer des Lehrgangs erhalten einen praxisorientierten Überblick zu den Aufgaben der Personalabteilung. Fälle aus der Personaler-Praxis helfen dabei, das erlernte Wissen aktiv umzusetzen. Los geht es am Freitag, 1. April um 18 Uhr. Es folgen 32 weitere Unterrichtsabende.

Der Kurs findet komplett live online statt. Alle Kurstermine werden als Aufzeichnung zum Nacharbeiten zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer erhalten nach dem Abschluss des Lehrgangs und bestandenem Abschlusstest das IHK-Zertifikat „Qualifizierte Personalfachkraft (IHK)“. Der schriftliche Zertifikatstest findet online statt.

Für die Zulassung zum IHK Zertifikatstest werden weder ein bestimmter Bildungsabschluss noch eine entsprechende Berufserfahrung vorausgesetzt.

Weitere Informationen und entsprechende Anmeldeunterlagen können erfragt werden beim IHK-Bildungsinstitut Hellweg-Sauerland, Christiane Günnewig, Tel. 02941/9747541 oder unter [email protected] oder im Internet unter www.ihk-bildungsinstitut.de.

