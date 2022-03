Tag der Berufe in Uniform

Verschiedene Institutionen informieren am Samstag, den 2. April

Hochsauerlandkreis: Verschiedene Institutionen informieren am Samstag, den 2. April von 10 Uhr bis 14 Uhr, am Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Meschede über berufliche Laufbahnmöglichkeiten, Ausbildungs- und Studienchancen sowie den Quereinstieg in Tätigkeiten mit Uniform.

Schülerinnen und Schüler sowie Erwachsene erhalten an diesem Tag nicht nur theoretische Informationen, sondern auch erste praktische Einblicke direkt von den Experten der Bundespolizei, Bundeswehr, Bundeskriminalamt, Landespolizei, Rettungsdienst und Zoll. Um die unterschiedlichen Aufgaben zu demonstrieren wird auch technisches Gerät gezeigt. Während des gesamten Informationstages stehen die Fachleute der verschiedenen Institutionen gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Für den Zutritt zum Gebäude gilt die 3G-Regel und es besteht Maskenpflicht.

