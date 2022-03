Netzwerk zuhause sicher: „Schutzgemeinschaft Hochsauerlandkreis“

Fortbildungstag des Netzwerks „Zuhause sicher e. V. in der Deutschen Hochschule der Polizei

brilon-totallokal: Am Freitag, 25.3.2022 fand in der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltup ein Informations- und Fortbildungstag des Netzwerks „Zuhause sicher e. V.“ statt, an dem auch einige Fachbetriebe und Mitglieder der Schutzgemeinschaft Hochsauerlandkreis sowie die technischen Fachberater der Polizei HSK teilgenommen haben. Die Geschäftsführerin des Netzwerks Zuhause sicher, Frau Caroline Hackemack, empfing die angereisten Teilnehmer (s. Bild). Im Anschluss besuchten die Teilnehmer verschiedene Fachvorträge.

Der Info- und Fortbildungstag des Netzwerks dient den angeschlossenen Betrieben für Sicherheitstechnik zur Weiterbildung und zum fachlichen Austausch auf dem Gebiet der mechanischen und elektronischen Sicherheitstechnik sowie entsprechenden Einrichtungen zum Brandschutz in der Gebäudeabsicherung. Durch die Präsenz einiger namhafter Hersteller von Sicherungstechnik sowie bekannter Hausratversicherer konnten einige interessante Neuerungen aufgenommen werden. Die Teilnahme der technischen Fachberater der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis und weiterer Polizeibehörden, als Partner des Netzwerks, konnte gleichzeitig für einen Fachaustausch zu präventiven Ansätzen sowie Anpassungen der polizeilichen Beratungsinhalte genutzt werden.

Wer seine eigenen vier Wände sicherer machen möchte erhält kostenlose Beratung bei der Polizeilichen Beratungsstelle in Meschede www.polizei.hochsauerlandkreis.de oder bei den Mitgliedern der Schutzgemeinschaft Hochsauerlandkreis www.zuhause-sicher.de.

Bild: (von links nach rechts): Thomas Wüllner (Kreispolizeibehörde HSK), Caroline Hackemack (Geschäftsführerin Netzwerk zuhause sicher), Joachim Richter (Richter-Fenster), Stefan Didam (Kreispolizeibehörde), Ludger Bastert (Biffarstudio Bastert) und Stephan Poggel (Poggel Sicherheitssysteme).

