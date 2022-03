Brand in einem Industriebetrieb in Brilon

Die Feuerwehr bekämpfte in der Anlage unter Einsatz von schwerem Atemschutz kleinere Brände und eine größere Anzahl von Glutnestern.

brilon-totallokal: Die Feuerwehr Brilon wurde am Mittwochnachmittag (30.03.2022) um 15:22 Uhr zu einem Brand in einem holzverarbeitenden Industriebetrieb ins Gewerbegebiet alarmiert. Dort hatte es nach Wartungsarbeiten im Bereich eines Förderbandes zu einer Brennstoffanlage eine Verpuffung gegeben.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten Mitarbeiter des Werkes bereits erste Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet. Die Feuerwehr bekämpfte in der Anlage unter Einsatz von schwerem Atemschutz kleinere Brände und eine größere Anzahl von Glutnestern. Mit der Wärmebildkamera erfolgte eine umfassende Kontrolle der betroffenen Bereiche. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Produktionsanlagen wurde so verhindert. Umfangreiche Nachlöscharbeiten an der Förderanlage wurden durchgeführt. Zur Ursache liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Der Löschzug Brilon und die Löschgruppen Altenbüren und Thülen waren mit acht Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften bis 19 Uhr im Einsatz.