Impfungen nicht im Impfbus: Witterungsbedingte Änderungen

brilon-totallokal: HSK. Die Koordinierende COVID-Impfeinheit teilt mit, dass das Impfen aktuell wegen der Witterung nicht im Impfbus, sondern

am Samstag, 2. April, in Bestwig Velmede von 11 bis 16 Uhr anlässlich der Gewerbeausstellung in Velmede in den Räumlichkeiten der SMMP Akademiepraxis für Physiotherapie, Bundesstraße 108, Velmede (Eingang über den Schützenplatz links neben der Schützenhalle, direkt hinter dem Zelt der Gewerbeausstellung)

stattfindet.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Steinstraße 27, 59872 Meschede

Bild: AdobeStock 37645334

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon