Brilon: Gebacken, genossen, gespendet – 1.200 Kuchenstücke für den guten Zweck

Ratmerstein-Schüler spenden für die Ukraine-Hilfe der Caritas-Brilon

brilon-totallokal: Seit drei Wochen ist donnerstags Kuchentag in der Grundschule Ratmerstein: In der ersten großen Pause wird das Buffet mit selbst gebackenen Kuchen gedeckt. Jede Woche ist eine andere Klasse dran. Die Schüler stehen Schlange. „Die Spendenbereitschaft ist ungebrochen“, sagt Rektorin Katharina Nolte-Ilius. Die Kuchenaktion ist für den guten Zweck. „Wir haben in der Schule auch das Thema Krieg thematisiert. Dabei wollten wir, dass die Schüler das Gefühl bekommen, selbst auch etwas zu bewirken, also helfen zu können“, erklärt Rektorin Nolte-Ilius. So kam während der Lehrerkonferenz die Idee in die Welt, dass reihum Kuchen gebacken und gegen eine Spende abgegeben wird, und zwar miteinander, füreinander und zuletzt, um den geflüchteten Menschen zu helfen.

Mit rund 1.200 Kuchenstücken erwirtschaftete die Schulgemeinschaft bis jetzt eine Spendenbilanz von 875 Euro. Das Spendengeld nahmen jetzt Susanne Mütze, Regionale Beratung für Geflüchtete, und Maria-Theresia Kupitz, Allgemeine Soziale Beratung, vom Caritasverband Brilon entgegen. „Wir sagen stellvertretend einen herzlichen Dank für euer Engagement. Mit dem Geld können wir ganz konkret den geflüchteten Menschen hier bei uns vor Ort helfen.“ Das Kuchenbuffet in der Grundschule Ratmerstein wird weiterhin donnerstags gedeckt werden, bis alle zehn Klassen mit den 240 Schülern etwas Gutes bewirkt haben.

