Radeln zur Arbeit, zum Bäcker – zur Wahl Stadtradeln: vom 15. Mai bis 4. Juni – Anmeldungen jetzt schon möglich

80 Prozent der Haushalte in Deutschland besitzen ein Fahrrad. Trotzdem liegt der Anteil aller Wege bei nur 10 Prozent …

Kreis Paderborn. 80 Prozent der Haushalte in Deutschland besitzen ein Fahrrad. Trotzdem liegt der Anteil aller Wege, die geradelt werden, durchschnittlich bei nur 10 Prozent. Dabei ist Fahrradfahren nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für das Klima – darauf will die seit 2008 bundesweit stattfindende Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnisses aufmerksam machen. Nachdem im vergangenen Jahr bereits acht Kommunen aus dem Kreis Paderborn an der Aktion teilgenommen haben, sind diesmal alle zehn am Start. „Gemeinsam haben wir die Chance, ganz nach vorne zu Radeln! Im letzten Jahr haben wir als Kreis Platz zehn in NRW belegt. Helfen Sie mit, dass wir dieses Jahr mindestens genauso gut abschneiden!“, motivieren Landrat Christoph Rüther sowie die Bürgermeisterin und die Bürgermeister die Menschen im Kreis Paderborn, sich zur Aktion anzumelden. Das diesjährige Stadtradeln findet im Kreis Paderborn vom Sonntag 15. Mai bis Samstag 4. Juni statt. Eine Anmeldung ist jetzt bereits möglich unter www.stadtradeln.de/kreis-paderborn

Startpunkt zum gemeinsamen Radeln ist der Tag der Landtagswahl. „Warum nicht gleich diesen Anlass nutzen und mit dem Rad zur Wahl fahren?“, fragt Landrat Rüther mit einem Augenzwinkern. Denn genau darum gehe es beim Stadtradeln: Zu zeigen, dass jeder Kilometer, für den die Menschen auf den PKW verzichten, hilft. „Wir alle können mit unserem persönlichen Verhalten dazu beitragen, unser Klima zu schützen“, betonen auch die Bürgermeisterin und die Bürgermeister.

Und so funktioniert es: Jeder, der im Kreis Paderborn lebt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine (Hoch-)Schule besucht, kann teilnehmen. Geradelt wird im Team. Entweder schließt man sich einem bestehenden Team an oder gründet bei der Online-Registrierung ein neues Team. Zum Beispiel kann eine Familie zusammen ein Team bilden, ein Freundeskreis oder Arbeitskollegen. Während des Aktionszeitraumes zählt dann jeder gefahrene Kilometer – ob zur Arbeit, in der Freizeit oder auf dem schnellen Weg zum Bäcker. Am Ende werden die erradelten Kilometer pro Kommune und Kreis zusammengezählt und so eine bundesweite Rangliste erstellt.

Der Wettbewerb soll die Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme motivieren. Nicht vergessen wollen die Organisatoren beim Kreis und den Städten und Gemeinden aber auch den ernsten Hintergrund. „Wenn wir die Verkehrswende schaffen und unser Klima schützen wollen, dann müssen wir gemeinsame Lösungen diskutieren und finden, wie Alternativen zum eigenen PKW besonders auch im ländlichen Raum geschaffen werden können. Radmobilität ist dazu ein wichtiger Baustein“, so der Landrat. Und vielleicht entdecke der ein oder andere Teilnehmende durch die Aktion auch seine Liebe zum Radfahren. In jedem Fall kann er oder sie etwas gewinnen: Unter allen Teilnehmenden des diesjährigen Stadtradelns verlost der Kreis Paderborn vier Überraschungen.

Bild: Rufen gemeinsam zur Teilnahme beim Stadtradeln auf: (v.l.) Uwe Gockel (Borchen), Burkhardt Schwuchow (Büren), Landrat Christoph Rüther, Michael Dreier (Paderborn), Christoph Wittler (allgemeiner Vertreter des Bad Wünnenberger Bürgermeisters), Ute Dülfer (Lichtenau), Michael Berens (Hövelhof), Ulrich Lange (Bad Lippspringe), Ulrich Berger (Salzkotten). Die Bürgermeister Mathias Möller (Altenbeken) und Werner Peitz (Delbrück) konnten nicht an dem Fototermin teilnehmen.

Foto: Kreis Paderborn, Julian Sprenger

QUELLE: Im Auftrag M. Delang, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 33102 Paderborn

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon