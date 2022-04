AOK bietet Pflegekurse für pflegende Angehörige im Hochsauerlandkreis an

Digitale Hilfe für die Pflege zu Hause

brilon-totallokal: HSK. Allein im Hochsauerlandkreis werden über 13.800 Pflegebedürftige von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt. Dabei fällt es vielen Pflegenden schwer, ihre Belastungen mit Freizeit und Privatleben in Einklang zu bringen. Deshalb ist eine gute Organisation und ein Netzwerk von unterschiedlichen Akteuren erforderlich, um den Pflegealltag zu meistern. Dabei hilft jetzt die AOK NordWest pflegenden Angehörigen mit Online-Pflegekursen, die vor allem in der Corona-Pandemie bequem von zu Hause aus durchgeführt werden können. Dabei werden das notwendige Grundwissen und elementare Techniken der häuslichen Pflege vermittelt. „Die Pflege eines Familienmitglieds ist eine große Herausforderung. Wir möchten mit unseren neuen Online-Kursen dabei gern unterstützen und wertvolle Informationen sowie notwendiges Know-How für den Pflegealltag geben”, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider. Alle Informationen zu den kostenfreien Online-Pflegekursen ‘AOK – Pflegen zu Hause’ gibt es unter www.aok.de/nw/onlinepflegekurs.

Der Online-Pflegekurs führt in insgesamt 14 Kapiteln interaktiv und leicht verständlich durch die Grundlagen der Pflege. Dazu gehören Themen wie Hygiene, Mobilisation, Ernährung oder Medikamentengabe. Außerdem gibt es Tipps zur Selbstfürsorge. Das kostendfreie E-Learning-Angebot kann von allen an der Pflege interessierten Personen im Hochsauerlandkreis genutzt werden. Eine Mitgliedschaft bei der AOK NordWest ist dafür nicht erforderlich. Weitere Vorteile: Jeder kann selbst entscheiden, wann und in welcher Reihenfolge er das Programm absolviert und wie oft die Lerninhalte wiederholt werden. Wurde der Kurs erfolgreich abgeschlossen, kann sich der Teilnehmer eine entsprechende Bescheinigung herunterladen sowie das dazugehörige e-book, um die Inhalte jederzeit offline nachzulesen. Das E-Learning ist über Geräte wie Smartphone, Tablet oder PC nutzbar.

Unter www.aok.de/nw/onlinepflegekurs ist eine Anmeldung zum Basis-Online-Kurs möglich. Hier ist eine einmalige Registrierung notwendig. Der Kurs kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt gestartet, unterbrochen und beendet werden. Nach erfolgreicher Teilnahme am Kurs wird ein personalisiertes Zertifikat zugesandt. Danach kann noch ein ‚Fortgeschrittenen-Kurs‘ online durchgeführt werden.

Quelle: Jörg Lewe, AOK NordWest, die Gesundheitskasse, Stabsbereich Presse / Spezialist Presse Serviceregion

Bild: Im Hochsauerlandkreis werden insgesamt über 13.800 Pflegebedürftige zu Hause gepflegt. Pflegende Angehörige können sich im Online-Pflegekurs der AOK NordWest wichtige Tipps zur häuslichen Pflege abholen. Foto: AOK/hfr.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon