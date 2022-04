Frühlings-Gefühle? Jetzt genießen bei einer außergewöhnlichen Ostereier-Suche

Genießen bei einer außergewöhnlichen Ostereier-Suche auf fünf familienfreundlichen Wanderwegen

Winterberg: Was war das für ein Vorgeschmack im März auf den Frühling und Sommer! Sonne, Wärme, Biergarten, Eis, T-Shirt, erwachende Natur und Co. waren Balsam für Körper, Geist und Seele. Wer war nicht unterwegs in der Natur, um die kalten, tristen Wintertage, den Sturm, den Regen und nicht zuletzt auch die schrecklichen Kriegsereignisse und Corona ein wenig aus den Klamotten zu schütteln.

Warum jetzt damit aufhören!?

Die Osterferien nahen und damit ganz sicher auch die nächsten Frühlings-Boten. Also, rein in die Wanderschuhe, der Sehnsucht folgen und raus in die Landschaft. Diese Devise gilt ab sofort ohnehin wieder in der Ferienregion Winterberg und Hallenberg, die Winterberg Touristik und Wirtschaft legt aber noch 25 gute Gründe drauf und rät allen Wanderfreunden, die Augen aufzuhalten beim Ausflug in die Natur. Es locken tolle Preise bei einem außergewöhnlichen Ostereier-Gewinnspiel.

Bild: Diese 5 Ostereier gilt es zu finden bei der Wander-Tour. Dann schnell ein Selfie machen und an die Winterberg Touristik und Wirtschaft mailen. Es locken attraktive Preise.

