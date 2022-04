Willingen: SPRING 2022 findet statt – Verlängerung bis zum Jahr 2026 fest vereinbart

In der Osterwoche 2022 wieder ein Stück „Himmel auf Erden“ in Willingen!

brilon-totallokal: Willingen: „Die aktuellen Entwicklungen und Beschlüsse erlauben es jetzt, dass SPRING 2022 wirklich stattfinden kann. Gott sei Dank!“ Reinhardt Schink, Generalsekretär der Evangelischen Allianz in Deutschland, und Armin Jans, Leiter des Festivals, freuen sich riesig, dass nach zwei Jahren die Veranstaltung wieder stattfinden kann. Das SPRING Festival für Christen und ihre Freunde vom 18. bis 23. April in Willingen ist eines der größten in Deutschland.

Seit 2010 treffen sich in der Woche nach Ostern Menschen in Willingen, feiern miteinander und beschäftigen sich mit Themen des christlichen Glaubens. Das SPRING Festival startet wie immer am Ostermontag. Trotz der aktuellen Lockerungen steht das SPRING Festival zu seiner Verantwortung als mehrtägige Großveranstaltung und plant SPRING daher in Absprache mit den Betrieben vor Ort als 3GVeranstaltung mit Maskenpflicht.

Laut Aussagen der Organisatoren hat SPRING die Durchführung des Festivals im Ort Willingen (Upland) bis zum Jahr 2026 fest vereinbart. Ein entsprechender Vertrag wurde im Frühjahr 2022, trotz pandemischer Unsicherheiten, von der Gemeinde Willingen (Upland), dem Sauerland Stern Hotel und der Evangelischen Allianz in Deutschland unterzeichnet.

„Dies ist ein klares Bekenntnis zu Willingen“, so Armin Jans. Das Festival hatte vor dem Wechsel nach Willingen im Jahr 2010 auch mehrere Jahre an anderen Orten stattgefunden – beispielsweise in Ruhpolding in Bayern. „Willingen hat durch seine zentrale Lage und die hervorragenden Voraussetzungen für die Durchführung eines Festivals mit dieser Größe einzigartige Vorteile“, so Jans weiter.

Referenten bei SPRING 2022 sind unter anderem: Leo und Susanna Bigger, Tamara und Andreas Boppart, Julia Garschagen, Jörg Dechert, Matthias Clausen, Joachim Böker, Astrid Eichler, Daniela Knauz.

Für künstlerische Unterhaltung sorgen 2Flügel, Timo Böcking, Arne Kopfermann, Carlos Martinez, Mishka Mackova, SoulDevotion, Johannes Warth und viele andere.

SPRING ist eine Veranstaltung der Evangelischen Allianz in Deutschland und bietet jedem Teilnehmer, jeder Familie oder jedem Alleinreisenden eine individuelle Kombination zwischen Urlaub und Kongress.

SPRING ist ein Festival für alle Generationen. Die jüngste Teilnehmerin des letzten SPRING Festivals war acht Wochen alt, der älteste Teilnehmer 93 Jahre. Außerdem integriert das Festival Programme für spezielle Zielgruppen wie Menschen mit Behinderungen.

Einwohner der Gemeinde Willingen dürfen kostenlos an SPRING-Veranstaltungen teilnehmen. Wichtig ist nur, dazu bei der SPRING Info im Besucherzentrum einen kostenlosen SPRING-Ausweis abzuholen – nach Vorlage eines Personalausweises und des 3G-Status.

In 2022 gilt das auf Grund der Hygieneregelungen auch für die Nachtprogramme, hier ist kein Erwerb einer Eintrittskarte vor Ort möglich. Die SPRING Info ist Ostermontag von 9.00 – 21.00 Uhr und an den Folgetagen jeweils von 8.30 – 19.30 Uhr geöffnet. Anmeldungen sind unter 2022.meinspring.de

Fotocredits: @Evangelische Allianz

Quelle: Tourist-Information Willingen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon