Grundlagen Ukulele lernen

Der KreisSportBund HSK bietet bereits zum vierten Mal den Grundkurs Ukulele lernen an

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: In 2x 3 Stunden werden die Basiskenntnisse vermittelt, so dass die Teilnehmer anschließend bereits mehrere Lieder begleiten können. Zur Begleitung auf einer Ukulele lässt sich auch wunderbar bewegen. Daher werden auch kleine Bewegungsimpulse ausprobiert, falls die Teilnehmenden z.B. in Kita oder Senioreneinrichtungen arbeiten und dort die Ukulele einsetzen möchten. Für die Teilnahme werden keinerlei musikalische Vorkenntnisse benötigt.

Der Kurs findet am 26.4. und 3.5. jeweils in der Zeit von 18-21 Uhr im Kindergarten Sundern-Stemel statt. Die Instrumente werden zur Verfügung gestellt. Aktuell sind noch einige wenige Kursplätze verfügbar. Infos und Anmeldung in der Geschäftsstelle des KSB, Ansprechpartner ist Michael Kaiser, 02904 9763252, [email protected].

Fotocredits: catandway from Pixabay

Quelle: KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

