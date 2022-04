Nordic Walking in Hoppecke

Nordic Walking bezieht etwa 90 Prozent der gesamten Muskulatur des Körpers mit ein und trainiert das Herz-Kreislauf-System

brilon-totallokal: Brilon/Hoppecke: Um möglichst viele Muskeln anzusprechen und die Gelenke zu schonen, ist die richtige Technik für das regelmäßige Training wichtig.

Der Kurs ist sowohl für aktive Sportler ohne Walking-Erfahrung sowie für untrainierte Menschen geeignet. Das Alter spielt bei Nordic Walking keine Rolle. Eigene Nordic-Walking-Stöcke werden benötigt. Der Kurs beginnt am Montag, 25. April, und findet an sieben Abenden von 17.30 bis 19 Uhr in Hoppecke statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Fotocredits: Pixabay

Quelle: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

