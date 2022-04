Briloner Osterspaziergang für ukrainische Gäste

In Begleitung und mit Texten in ukrainischer Sprache gehen die Teilnehmer zu besonderen Stellen in der Stadt Brilon.

brilon-totallokal: Für Ostermontag, 18. April, laden das Museum Haus Hövener und der Briloner Heimatbund – Semper Idem alle ukrainischen Gäste zu einem Osterspaziergang durch die Stadt Brilon ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr auf dem Marktplatz. In Begleitung und mit Texten in ukrainischer Sprache gehen die Teilnehmer von dort auf Spurensuche zu besonderen Stellen in der Stadt Brilon.

Die Vermieter und Betreuer werden gebeten, ihre ukrainischen Gäste auf die Aktion hinzuweisen. Gerne können auch die Betreuer teilnehmen. Abschluss des Osterspazierganges ist im Museumsgarten. Dort gibt es für die Kinder noch eine ganz besondere Überraschung.

Die Teilnehmer werden gebeten, sich bis Samstag im Museum unter Telefon 02961 – 9639901 oder über E-Mail [email protected] anzumelden. Dabei soll die Anzahl der Erwachsenen und der Kinder angegeben werden.

