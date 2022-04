Osterfeuer des Löschzuges Bigge – Olsberg

In diesem Jahr kann zum ersten Mal auch wieder das Abbrennen des Osterfeuers des Löschzuges Bigge – Olsberg stattfinden

Wikipedia: Zum Beginn der Liturgie der Osternacht in der katholischen Kirche wird ein kleines Feuer entfacht, das Osterfeuer. Nachdem sich die Gemeinde um das Osterfeuer versammelt hat, entzündet der Priester am Feuer die Osterkerze, die nach der Weihe als Licht in die dunkle Kirche getragen wird.[3] Die brennende Kerze versinnbildlicht dabei Christus als Licht der Welt. Wie einst die Israeliten der Feuersäule durch die Wüste folgte, so folgen die Gläubigen Jesus Christus auf dem Weg vom Tod zum Leben. Im Osterfeuer werden oft die Reste der heiligen Öleaus dem Vorjahr verbrannt.

Quelle: Wikipedia

