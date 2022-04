Noch zwei Monate bis zum Biggesee Open Air!

Live Musik vor fantastischer Kulisse vom 16.06. bis 26.06.

brilon-totallokal: BOA: In genau zwei Monaten, am 16. Juni 2022, geht der Traum von Veranstalter Dietmar Harsveldt nach 6-jähriger Ideen- und Planungsphase endlich in Erfüllung.

Eine Open Air Konzertreihe, unmittelbar am wunderschönen Ufer des Biggesees: Sommerliche Temperaturen, Sonnenuntergang, Beach-Feeling und Musik, die unter die Haut geht! Insgesamt werden an den acht Veranstaltungstagen bis zu 75.000 Besucherinnen und Besucher im Strandbad am Sonderner Kopf erwartet.

„Der erfolgreiche Kartenvorverkauf zeigt, dass die Menschen im Sauerland und Umgebung endlich wieder Konzerte besuchen wollen. Unser Team ist hochmotiviert und für uns steht fest: Das Biggesee Open Air wird dieses Jahr endlich stattfinden.“, so der Veranstalter.

Mit diesem Statement möchte Dietmar Harsveldt Ticketkäuferinnen und Käufern Mut machen und das Vertrauen der Besucher in die Konzert- und Veranstaltungsbranche stärken:

„Wir sind uns sicher, dass die Corona-Pandemie im Sommer kein Thema mehr für die Festivalszene und damit auch für das Biggesee Open Air sein wird. Wir freuen uns darauf, mit allen Besuchern im Juni die Premiere unserer Veranstaltung ohne Einschränkungen feiern zu dürfen!“.

Die letzten Vorbereitungen für das Biggesee Open laufen bereits auf Hochtouren: Insgesamt wurden schon etwa fünf Kilometer Bauzaun, 40 Tonnen Bühnenkonstruktion und vieles mehr für die Veranstaltung fest eingeplant. Des Weiteren steht uns eine Crew von über 150 Frauen und Männern mit Rat und Tat zur Seite, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren und die Konzertreihe zum Erlebnis werden zu lassen. Schon Anfang Juni wird mit ersten Aufbauarbeiten auf dem Veranstaltungsgelände begonnen.

Nachdem das Konzert von Mark Forster binnen weniger Tagen nach der Ankündigung im Jahr 2020 ausverkauft war, gibt es auch für einige der anderen Shows im Rahmen des Biggesee Open Airs fast keine Karten mehr. Kein Wunder bei dem hochkarätigen Line-Up der Veranstaltungsreihe.

Direkt am Ufer des Biggesees treten nicht nur deutschlandweit erfolgreiche Künstler*innen wie Max Giesinger, Mark Forster, Cro, Wincent Weiß, LEA und JORIS auf, sondern auch international renommierte Stars wie James Blunt und Paul van Dyk. Besondere Highlights stellen darüber hinaus der Bigge Dance Festivaltag (u.a. mit Paul van Dyk, Ummet Ozcan, Danny Avila, Lexy & K-Paul) sowie der große Mitsing-Tag Bigge Singt! für die ganze Familie dar.

Tickets für das Biggesee Open Air 2022 gibt es bei CTS Eventim und allen bekannten VVK-Stellen. Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe gibt es unter www.biggesee-open-air.de.

Termine:

16.06.2022 Atze Schröder

17.06.2022 Cro und MoTrip

18.06.2022 Wincent Weiss, Lea und Joel Brandenstein

19.06.2022 Max Giesinger und Joris

23.06.2022 James Blunt

24.06.2022 Mark Forster (ausverkauft)

25.06.2022 Bigge Dance mit Paul van Dyk, Danny Avila, Ummet Ozcan, Lexy & K-Paul und LOVRA

26.06.2022 Bigge Singt! – Der Mitsing-Tag mit MAYBEPOP und BIGGEsang und vielen mehr

Quelle: Biggesee Open Air

