Sieben Kinder gehen am Ostersonntag zur 1. Heiligen Kommunion

Erstkommunion in Scharfenberg am Ostersonntag

brilon-totallokal: Brilon-Scharfenberg: Bei herrlichem Sonnenschein gingen am Ostersonntag sieben Mädchen und Jungen in Scharfenberg in der St. Laurentiuskirche zur 1. Heiligen Kommunion. Pastor Ansgar Drees zelebrierte die feierliche Heilige Messe unter dem Motto „Ihr seid das Brot der Welt“.

Vor der Messe wurden Alina Kristen, Henri Schmitz, Ronja Krüger, Jonas Wegener, Sam Kempmann, Louisa Lüke und Daniel Niggemann (Foto v.l.n.r.) von Pastor Drees auf den großen Moment eingestimmt.

Fotocredits: Klaus Götte

Quelle: Klaus Götte

