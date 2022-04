April 2022 – Kneipp Gesundheits „Angebote“ in der Naturlandschaft von Brilon und Olsberg

Kneipp-Wanderung zum mythischen Borberg – Aus dem Programmheft 2022

brilon-totallokal: Auf den Spuren der Kelten und Karl des Großen – Wanderung mit historischen Details, toller Aussicht, Naturtretstelle und Barfußpfad. Lassen Sie sich entführen in die sagenumwobene Welt des mythischen Borbergs. Durch den Forstenberg führt der Weg über den berühmten Rothaarsteig zum Borberg-Gipfel auf 670 m Höhe, der schon in der Eisenzeit eine wichtige Rolle für die Menschen spielte. Die Friedenskapelle auf der Klippe des Borbergs lädt bei toller Aussicht ins Tal an der jungen Ruhr zu einer besinnlichen Pause ein. Der Rückweg steht im Zeichen des Kneipp WanderWeg Olsberg. Dieser führt über einen Barfußpfad zur Naturtretstelle Papendiek.

Hier können Sie die Vorzüge der Kneippanwendungen testen und für die Weiterführung zu Hause erlernen.

Zum Abschluss besteht eine Einkehrmöglichkeit.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V.

Leitung: Jutta Maas, Kneipp-Animateurin und Gäste-Wanderführerin

Termin: Mittwoch, 27. April 2022

Start: 14:00 Uhr | Dauer: ca. 3 Stunden

Treffpunkt: Parkplatz unterhalb des Waldgasthofs Schinkenwirt, Eisenberg 2, 59939 Olsberg

Streckenlänge: ca. 7 km

Schwierigkeit: mittelschwer, moderater Aufstieg

Hinweis: Bitte feste Schuhe und eine kurze oder krempelbare Hose tragen.

Kosten: 10,00 € (bzw. ermäßigt für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Verein Brilon- Olsberg 7,00). Kosten exkl. Verzehr im Gasthof.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Tel. 02962-97370

Quelle:Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon