Bürgerfahrt zu Internationalem Hansetag

Die Stadt Neuss richtet von Donnerstag, den 26. Mai bis Sonntag, den 29. Mai 2022 den 42. Internationalen Hansetag der Neuzeit aus

brilon-totallokal: Brilon/Neuss: Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit unterschiedlichen Märkten, Ausstellungen und Aktionsbühnen, die sich über die gesamte Neusser Innenstadt verteilen. Neben den Ausstellungsständen der internationalen Hansestädte wird es unter anderem Kunstausstellungen, mittelalterliche Märkte und internationales Musikprogramm geben. Weitere Details zum Programm gibt es unter www.hansetagneuss.com.

Die Stadt Brilon bietet am Freitag, den 27. Mai und am Samstag, den 28. Mai 2022 Tagesfahrten an. Zahlreiche Interessierte haben sich bereits angemeldet. Einige Restplätze gibt es noch. Der Anmeldeschluss für die Bürgerfahrten nach Neuss ist Samstag, der 30. April 2022.

Anmeldungen nimmt das Team des Stadtarchivs entgegen unter Tel. 02961 / 794 – 244 oder [email protected].

Bild: Der Hansestand Brilons auf dem Hansefest in Neuss 2021

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

