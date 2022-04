Auftaktveranstaltung Brilon Mittendrin e.V.

Brilon Mittendrin e.V. präsentiert das „Kultur-Café“

brilon-totallokal: Brilon: Künstler, die ausstellen, Musiker, die für die richtige Atmosphäre sorgen, Hobby-Interessierte, die ihre eigenen Projekte umsetzen können und ein KultUR-Garten, der Nachhaltigkeit und Inklusion lebt… Wie passt das alles zusammen? Brilon Mittendrin e.V. zeigt es.

Brilon Mittendrin e.V. präsentiert das „Kultur-Café“

Der Verein rund um die Themen „Gemeinschaft“, „Inklusion“, „Nachhaltigkeit“ und „Kultur“ stellt sich am 27.4.2022 in der Ratsschänke vor. Von 16:00-21:00 Uhr (Veranstaltungsprogramm startet um 17:00 Uhr) verwandelt sich die Bar in ein „Kultur-Café“. Das Angebot an diesem Nachmittag reicht von Ausstellungen verschiedener lokaler KünstlerInnen, über eine Lesung durch Beate Ritter, bis hin zur musikalischen Begleitung und einer spannenden Einführung in die Permakultur durch Maria Tillmann. Das „Kultur-Café“ würde seinem Namen natürlich nicht gerecht werden, wenn es nicht auch eine Auswahl an Speisen und Getränken gebe.

Die Ziele des Vereins

„Der Verein entstand aus dem Wunsch heraus, in Brilon ein Begegnungszentrum zu schaffen, in dem jede/r willkommen ist. Ein Ort der Zusammenhalt schafft, die Kreativität aus jedem herauslockt oder einfach nur dazu einlädt, vom beruflichen Leben und stressigen Alltag zu entfliehen und einen 3.Ort neben dem Zuhause und der Arbeit zu haben, an dem nichts muss, aber alles kann. Wir wollen eine Plattform bieten, bei der sich nicht nur die Menschen Brilons besser vernetzen können, sondern auch die lokalen Vereine und Kulturschaffenden. Wir leben Vielfalt und mit Brilon Mittendrin e.V. geben wir allen die Möglichkeit, ebenfalls daran teilzunehmen.“ Mit diesen Worten beschreibt der Vorsitzende, Bastian Grunwald, die Ziele des Vereins.

Für jeden etwas dabei

Wer also neugierig geworden ist und mal wieder eine bunte Abwechslung braucht, oder auch einfach Interesse daran hat, sich in Zukunft dem gemeinschaftlichen Gärtnern zu widmen und zu erfahren, was es mit dem Experimentierfeld des ersten großen Projektes (KultUR-Garten) auf sich hat, der ist herzlich dazu eingeladen, das Kultur-Café zu besuchen. Parallel dazu verweist der Verein auf die Kunstausstellung im Rathaus von ihrem Beisitzer TiM Onday, die noch bis zum 29.4.2022 läuft.

„Wir freuen uns auf den Kontakt und Austausch mit jedem Einzelnen von euch, ob ihr nur kurz vorbeischaut oder am gesamten Programm teilnehmen wollt!“, so die geschlossene Einstellung des bunt gemischten Vorstandes, bestehend aus Bastian Grunwald (Vorsitzender), Jennifer Merkel (stellv. Vorsitzende), Rainer Müller (Schriftführer), Annegret Weber (Kassiererin), Frauke Müthing (Beisitzerin), Ulrike Mühlenbein (Beisitzerin) und Tim Guse (Beisitzer).

Kontakt:

www.brilon-mittendrin.de

[email protected]

Quelle: Bastian Grunwald – Brilon Mittendrin e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon