Bruchstraße: Fräsarbeiten verschoben

Verschoben werden mussten die Bauarbeiten in der Bruchstraße in Bigge

brilon-totallokal: Bigge: Im Zuge des Neubaus der Bruchstraße finden am Dienstag, 26. April, Fräsarbeiten im Kreuzungsbereich von Bruchstraße, Breslauer und Berliner Straße statt. Für diese Arbeiten sind tagsüber immer wieder zeitweise Sperrungen erforderlich. Der Ortsteil Helmeringhausen bleibt in dieser Zeit über die Umgehungsstraße erreichbar.

Parallel dazu ist die Brücke in der Mittelstraße in Richtung Aufm Werth auf einer Länge von etwa 50 Metern bis Freitag, 29. April, voll gesperrt. Dort sind Arbeiten an der Wasserleitung erforderlich. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Straßen Aufm Werth und Laurentiusstraße.

Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon