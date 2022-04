Der TSC Olsberg in Kalifornien

Wo andere Urlaub machen, geht der TSC Olsberg aufs Parkett

brilon-totallokal: Schönberg/Holm: In diesem Jahr wurde tänzerisch noch nicht oft gestartet. Doch für die Osterfeiertage entschlossen sich zwei Paare, die Wettkämpfe wieder aufzunehmen. Sie besuchten das seit 1988 etablierte internationale Traditionsturnier `Die Ostsee tanzt´.

Trotz krankheitsbedingtem Trainingsrückstand kamen Matthias Beinhauer und Susanne Pohlner bei ihren zwei Starts ohne Probleme in die Semifinals eines international besetzten Starterfeldes der Senioren III A (55-65). Hier belegten sie jeweils die Position 9 von 18 bzw. 9 von 17 und waren als zweitbestes NRW-Paar damit auch zufrieden.

In der Senioren II B (45-55) gaben Stefan Eifler und Stefanie Eifler-Lumme ihr Debut in Holm. Am Karfreitag erreichten sie den 3 von 14. Am Ostersonntag den 6 von 13, nachdem sie in der jüngeren Gruppe Sen I B mitgestartet sind und hier einen 2 Platz belegten. Die eigenen Erwartungen übertroffen, alle Antritte bis zum Finale gebracht, freitags bestes NRW-Paar und sonntags beide mal zweitbestes NRW-Paar und neben den wichtigen Aufstiegspunkten noch eine Platzierung mitgenommen, lautet das Resümee der beiden Mescheder.

Neben den tänzerischen Erfolgen möchten wir von TSC Olsberg e.V. noch eine vakante Stelle als Kursleiter/in für eine unserer Kindergruppen bekannt geben. Die Kinder- und Jugendgruppen sind dem Verein schon immer ein Anliegen gewesen und trotz Wartelisten ist das Interesse ungebrochen. Näheres bitte per Telefon oder Email. Alles zu finden auf der Vereinswebseite www.tsc-olsberg.de

