Briloner Frauenchor „Just for Joy“ wird 20 Jahre!

Einladung zur Musikalischen Brunnentour am 30.04.2022

brilon-totallokal: Brilon: Gegründet im Jahr 2002 begeht der Briloner Frauenchor „Just for Joy“ in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Zunächst als gemischter Chor gestartet wandelte sich der Chor nur ein Jahr nach der Gründung in einen reinen Frauenchor um. Die derzeit 47 Sängerinnen interpretieren mit ihrem Chorleiter Michael Busch vom Volkslied über Gospel, Jazz und Swingstücken ein vielfältiges Repertoire. Seit dem 24.03.2009 trägt der Frauenchor den Titel „Meisterchor im Chorverband NRW“.

Seinen runden Geburtstag begeht der Frauenchor in diesem Jahr am 30.04.2022 mit einer musikalischen Brunnentour. Treffpunkt dazu ist am Samstag, den 30.04.22 um 17 Uhr an der Evangelischen Stadtkirche in Brilon. Alle Interessierten können mit Sängerinnen des Briloner Chores gemeinsam zu acht bekannten Brunnen in der Briloner Innenstadt spazieren und werden eingeladen, bekannte Lieder (Texte werden bei der Veranstaltung ausgehändigt) mitzusingen sowie aktuelle Stücke des Chores anzuhören. Der Ausklang der Veranstaltung findet dann im Museumsgarten statt.

Der Chor freut sich über zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der kostenfreien Veranstaltung. Da diese vollständig im Außenbereich stattfindet, startet sie nur bei trockenem Wetter.

Bild: „Just for Joy“ beim Saisonabschluss 2016

Quelle: Anja Vonstein – Just for Joy

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon