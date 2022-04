Neuer Saunagarten im Briloner Hallenbad

Der neu angelegte Saunagarten bereichert das Angebot

brilon-totallokal: Brilon: Entspannt schwitzen, abkühlen und ruhen, das war im Saunabereich des Briloner Hallenbades schon immer möglich. Bei verschiedenen aromatischen Aufgüssen in der finnischen Sauna oder Entspannung in der Infrarotkabine können Saunafreunde es sich gut gehen lassen.

Nun bereichert der neu angelegte Saunagarten das Angebot und lädt zum Verweilen ein. In Zusammenarbeit von Mitarbeitenden des Gebäude- und Liegenschaftsamtes der Stadt Brilon, des städtischen Bauhofes, verschiedenen Briloner Firmen und des Bäderteams wurde in den letzten Monaten der bisherige Bereich aufgewertet. Die vorhandene Fläche im Außenbereich wurde etwas vergrößert, ein neuer Lärchenholzboden verlegt, neue Sonnenliegen und weitere Sitzgelegenheiten wurden angeschafft. Den Saunagästen ist nun ein direkter Zugang in die Schwimmhalle möglich. In nächster Zeit wird ein Sonnensegel das Areal komplettieren.

Der Saunagarten steht allen Saunagängern ab sofort zur Verfügung. Öffnungszeiten und weitere Infos rund ums Bad finden Sie unter www.brilon.de.

Dietmar Michel und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

