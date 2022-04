Projekt ,,Grünes Klassenzimmer“ der Roman-Herzog-Schule Brilon

Bitte voten Sie für unser Projekt bis zum 01. Mai

brilon-totallokal: Brilon: Wie bereits berichtet beteiligt sich die Oberstufe der Roman-Herzog-Schule an dem Wettbewerb ,,Mach was! Der Handwerkswettbewerb für Schulteams“ der Firma Würth. Das Projekt, unter der Schirmherrschaft der Aktion Modernes Handwerk e.V., wurde vom Teilstandort in Altenbüren seit November 2021 geplant, vorbereitet und die Schüler*innen gezielt auf den ,,Bautag“ vorbereitet.

Bei wunderschönstem sonnigem Wetter fand der ,,Bautag“ am 10.3.2022 an der Schule in Altenbüren statt. Es wurde Maß genommen, gesägt, geschliffen, geschraubt und gestrichen. 15 Schüler*innen packten mit an und waren voller Interesse und Elan bei der Sache. Das Ziel war es, den Schüler*innen einen Einblick in den Handwerksberuf zu ermöglichen und zu vermitteln, dass man mit vollem Einsatz viel bewirken kann.

Tatkräftige Unterstützung bekamen die 15 Schüler*innen von der Tischlerei Beule aus Brilon, die unsere Schüler*innen mit viel Kompetenz, Geduld und Spaß angeleitet haben. Am Ende des Tages zeigten sich alle Schüler*innen total begeistert und schauten voller Stolz auf das Endergebnis.

Auf dem Schulhof steht nun ein ,,Grünes Klassenzimmer“ mit den Außenmaßen von 6,80 Metern. Dort können sich die Schüler*innen zur Pause treffen, zum Quatschen und Chillen und auch der Unterricht kann im Freien stattfinden. Schon jetzt ist es ein beliebter Treffpunkt für alle Schüler*innen und Kollegen. Ein großer Dank geht an unseren Förderverein für die großzügige Spende, an die Mitarbeiter*innen der Stadt Brilon und vom Kreis HSK, die uns alles genehmigt haben und vor allen Dingen an die Firma Beule, für die tolle Anleitung. Gesponsert wurde das Projekt von der Firma Würth mit 1000 Euro. Am 08.04.2022 fand die Eröffnung statt.

Mit unserem Projekt haben wir es nun in die Top 50 geschafft und nun benötigen wir Ihre Unterstützung. Bitte voten Sie für unser Projekt bis zum 01.Mai unter dem Link:

https://lms.handwerkswettbewerb.de/ibt/myso/cty/area=site/de/bin/public/voting/details.ibtsico?path=ibt:%2fdivision%2fmyso%2fop%2fmaster%2fvoting%2f2021%2f76168951&cmd:viewport=1920×955%401.

Dann haben wir sicher auch eine Chance unter die Top 10 zu kommen.

Bitte voten, voten, voten und mitfiebern!!! Vielen Dank!!!

