Ein Seminar des Kreislandfrauenverband HSK das Ihmem hilft zu überzeugen

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: „Ihre Meinung ist gefragt! Sei es im privaten, beruflichen und/oder ehrenamtlichen Bereich. Im Seminar „Das Wort ergreifen – mit Stimme und Körper gekonnt überzeugen“ erhalten die Teilnehmerinnen viele Tipps, Hinweise und Übungsmöglichkeiten, wie sie innerlich gelassen, sympathisch, überzeugend wirken und Ihre Anliegen effektiv und verständlich rüberbringen.

Der Kreislandfrauenverband HSK hat den erfahrenen Kommunikationstrainer Jens Linke aus Paderborn als Referenten gewonnen und lädt Mitglieder sowie Interessierte ein, diesen Tag für sich zu nutzen.

Das Seminar findet am Donnerstag, 12. Mai von 10 bis ca. 17 Uhr im Forellenhof Poggel in Eslohe statt. Weitere Informationen und Anmeldungen bis zum 6. Mai an der Kreisgeschäftsstelle in Meschede, 0291-9915-14.“

Quelle: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen – Kreisstellen Hochsauerland / Olpe / Siegen-Wittgenstein

