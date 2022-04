Mittelstraße: Bauarbeiten um eine Woche verlängert

Die Arbeiten im Kreuzungsbereich Bruchstraße/Mittelstraße dauern länger

brilon-totallokal: Bigge: Um eine Woche verlängert werden die Bauarbeiten an der Baustelle im Kreuzungsbereich Bruchstraße/Mittelstraße. Die Brücke in der Mittelstraße in Richtung Aufm Werth ist auf einer Länge von etwa 50 Metern noch bis Freitag, 6. Mai, voll gesperrt. Dort sind Arbeiten an der Wasserleitung erforderlich. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Straßen Aufm Werth und Laurentiusstraße.

Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Stadt Olsberg

